نادي مصري يستعد للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي أسوان استعداده للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، والذي تم الإعلان من قبل 12 نادياً من كبار أندية أوروبا، وسط انتقادات ورفض من المؤسسات الرياضية العالمية والأوروبية.

وكتب نادي أسوان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "نعلن جاهزيتنا لتحدٍ جديد، وخوض منافسات دوري السوبر الأوروبي".

وقامت الصفحة بعمل إشارة إلى الصفحات الرسمية للأندية الـ12، التي قررت المشاركة في البطولة الأوروبية الوليدة.

ويحتل نادي أسوان المركز الـ12 حالياً في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة.

وكانت أندية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا قد أعلنت مساء الأحد خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 20 فريقا، على أن يكون 15 منها دائمين في البطولة، ويهدف عمالقة القارة الأوروبية، للحصول على أكبر عائد مالي ممكن، من خلال هذه البطولة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رفضه لهذه الخطوة ضمن معركة للسيطرة على إيرادات كرة القدم الضخمة، مهدداً بحرمان الأندية المشاركة في البطولة المستحدثة، من اللعب في مسابقاته.