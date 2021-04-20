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نادي مصري يستعد للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن نادي أسوان استعداده للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، والذي تم الإعلان من قبل 12 نادياً من كبار أندية أوروبا، وسط انتقادات ورفض من المؤسسات العالمية والأوروبية.

وكتب نادي أسوان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "نعلن جاهزيتنا لتحدٍ جديد، وخوض منافسات دوري السوبر الأوروبي".

وقامت الصفحة بعمل إشارة إلى الصفحات الرسمية للأندية الـ12، التي قررت المشاركة في البطولة الأوروبية الوليدة.

ويحتل نادي أسوان المركز الـ12 حالياً في جدول ترتيب الممتاز، برصيد 20 نقطة.

وكانت أندية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا قد أعلنت مساء الأحد خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 20 فريقا، على أن يكون 15 منها دائمين في البطولة، ويهدف عمالقة القارة الأوروبية، للحصول على أكبر عائد مالي ممكن، من خلال هذه البطولة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رفضه لهذه الخطوة ضمن معركة للسيطرة على إيرادات كرة القدم الضخمة، مهدداً بحرمان الأندية المشاركة في البطولة المستحدثة، من اللعب في مسابقاته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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