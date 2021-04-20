مدافع الزمالك ومنتخب مصر يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة.. ويؤكد: اعترضت على كارتيرون

الشارقة - اميمة ياسر - كشف هشام يكن، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن عزمه الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، من أجل خدمة الكيان الأبيض الذي صنع اسمه واسم والده عندما كان لاعبا.

وقال «يكن» فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج «أقر وأعترف» مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، أن الترشح فى الانتخابات الأخيرة التي لم يحالفه النجاح فيها اكتسب العديد من الخبرات وحصل على 11 ألف صوت، رغم عدم وجود دعاية.

يكن: لدي برنامج مميز

وأوضح نجم الزمالك السابق، أنه لديه برنامج مميز قائلا: «أثق في إعجاب الزملكاوية بالبرنامج بتاعي في الانتخابات القادمة، خاصة وأنه يقدم إنجازات على صعيد الإدارة للكيان، ولن أقبل العمل فى قطاعات الناشئين لأن هدفي هو مجلس الإدارة». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف «يكن»، أنه كان ضد عودة الفرنسي باتريس كارتيرون مرة أخرى لتولي تدريب الزمالك في هذا التوقيت الصعب، خاصة وأن الفريق كان يمر بفترة صعبة تحتاج للاستقرار وبها مباريات هامة، وبالفعل دفع ثمن ذلك بالخروج الأفريقي والهزيمة من الأهلي.

مشواره مع كرة القدم

وأشار يكن إلى مشواره مع كرة القدم، قائلا: «أنا نموذج للإصرار، عارف أني مش لاعب مهارى، ومركزى مش محتاج المهارة، ولم أصل لجزء بسيط من قيمة وموهبة الكابتن يكن، وطوال مسيرتي لم أجلس على دكة الاحتياطي».

وأتم: «أول من أجلسني على الدكة كان فاروق جعفر، لا أعتب عليه، لكنه كان قريبًا من العائلة، وكان يجب أن يبلغني بالقرارات لا يفاجئني بها، وذلك خلال تدريببه للزمالك مع المدير الفني الأجنبي، مشددًا على أنه يحترم قرارات الجهاز الفني دائما ولا يفتعل أي أزمة خاصة وأنه يفهم واجباته جيدا».