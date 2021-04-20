تشيفيرين ينتقد بشدة "جشع ونرجسية" أندية الدوري السوبر

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





مونترو: انتقد رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم السلوفيني الكسندر تشيفيرين الاندية المشاركة في اطلاق الدوري السوبر الاوروبي الجديد وشن هجوما لاذعا على رئيس نادي يوفنتوس اندريا انييلي والمدير التنفيذي في مانشستر يونايتد الانكليزي اد وودورد.

وقال تشيفيرين في رده على اطلاق 12 ناديا الدوري السوبر "لقد رأيت اشياء عديدة في حياتي. لقد كنت محاميا جنائيا على مدى 20 عاما لكني لم ار اشخاصا من هذا النوع".

وكان رئيس يوفنتوس انييلي طرفا في المفاوضات مع الاتحاد القاري للعبة من اجل استحداث اصلاحات في دوري ابطال اوروبا بصفته رئيسا لرابطة الاندية الاوروبية وعضوا في اللجنة التنفيذية لويفا.

واعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين عن توسعة مسابقة دوري ابطال اوروبا لتضم 36 ناديا بدلا من 32 وبالتالي رفع عدد المباريات في دور المجموعات لكل فريق من 6 الى 10 مباريات في خطوة لارضاء انييلي بالذات وبعض الاندية الاخرى الساعية الى خوض المزيد من المباريات.

لكن انييلي استقال من منصبه في الاتحاد الاوروبي وفي رابطة الاندية مباشرة قبل موافقة الاتحاد الاوروبي على النظام الجديد واطلاق مشروع الدوري السوبر.

وقال تشيفيرين "سأبدأ بالحديث عن اد وودورد، لقد اتصل بي مساء الخميس وقال لي بأنه يساند تماما الاصلاحات، وكان كل ما يريد الحديث عنه هو اللعب النظيف في الوقت الذي وقع فيه على مشروع اخر".

واضاف رئيس الاتحاد القاري "اما في ما يتعلق بأنييلي، فهو يشكل خيبة امل كبير بالنسبة الي. لم ار في حياتي شخصا يكذب مرات عدة وبشكل مستمر كما فعل. انه امر لا يصدق".

وتابع "تكلمت معه بعد ظهر السبت وقال لي "لا تقلق انها مجرد شائعات. سأعاود الاتصال بك بعد ساعة. ثم اقفل هاتفه تماما".

واوضح "بطبيعة الحال، فان الجشع قوي جدا لدرجة ان القيم الاخلاقية فُقدت تماما".