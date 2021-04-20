شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي بيراميدز المرشح للانتقال للزمالك.. عودة منتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف الخليج 365، عن ثنائي نادي بيراميدز المرشح للانتقال لصفوف الزمالك، في إطار صفقة تبادلية كبيرة بين الناديين في الميركاتو الصيفي المقبل.

ودخل ناديا الزمالك وبيراميدز، في مفاوضات خلال الأيام الماضية، للتجهيز لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين، بعد إبداء كل ناد رغبته في تدعيم صفوفه ببعض العناصر المميزة لدى النادي الآخر.

وطلب نادي الزمالك الحصول على خدمات الثنائي إيريك تراوي وعمر جابر، من صفوف نادي بيراميدز، في إطار الصفقة التبادلية المنتظرة، بينما سيحصل الأخير على خدمات الثنائي أحمد سيد زيزو محمد عبد الغني.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن الصفقة التبادلية المنتظرة مع نادي بيراميدز، تقضي بانتقال لاعبين من القلعة البيضاء لبيراميدز، نظير انتقال لاعبين من الأخير لصفوف البيت الأبيض.

وشدد المصدر على أن الفترة الماضية، شهدت مفاوضات مكثفة بين ناديي الزمالك وبيراميدز، للاتفاق على الأسماء المنتظر دخولها في الصفقة بناء على رغبة واحتياجات كل نادي.

وفى سياق آخر، قرر مسئولو نادي الزمالك تأجيل حسم مصير تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري لحين استطلاع رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وفق تقريره بنهاية الموسم، وسيتحدد الأمر بناء على تقييم الجهاز الفني للاعب.

ويضع نادي الزمالك في حساباته عودة الإيفواري رزاق سيسيه من الاتحاد السكندري، وبالتالي يحتاج الفريق لخروج لاعب أجنبي من قائمته بخلاف حميد أحداد، الذي أصبح أول المرشحين لمغادرة النادي من قائمة اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد.