أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 4 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: أيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام سموحة؛ بسبب الإصابة، سلبية مسحة محمد الشناوي حارس الأهلى وتعافيه من فيروس كورونا.

سلبية مسحة محمد الشناوي حارس الأهلى وتعافيه من فيروس كورونا

جاءت آخر مسحة خضع لها محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي خلال الساعات الماضية، سلبية ليتأكد شفاؤه من فيروس كورونا.

أيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام سموحة بسبب الإصابة

يواجه أيمن أشرف، لاعب الأهلي، خطر الغياب عن مباراة الفريق أمام سموحة بعد غد فى الدوري للإصابة في مباراة القمة أمس، ويعاني أيمن أشرف من إرهاق شديد وكدمة تعرض لها فى الركبة خلال لقاء الزمالك بالدوري الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

وزير الرياضة يغادر المستشفى بعد حادث الطريق الصحراوى

غادر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المستشفى منذ قليل، متوجها إلى منزله، بعد تحسن حالته الصحية، إثر الحادث الذى تعرض له أمس، خلال توجهه الى البحيرة.

محمود علاء يُثير غضب كارتيرون واتجاه لإعفائه من تسديد ضربات الجزاء

محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تسبب فى استياء الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، خاصة بعدما أهدر اللاعب ركلة جزاء لفريقه فى مواجهة الأهلى التى جمعتهما أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2 / 1.