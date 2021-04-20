شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل زامبيا استعدادا لمواجهة نكانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مدينة ندولا في زامبيا، استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي، في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر الأربعاء على نظيره الزامبي بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد قبل المباراة المهمة، التي يحتاج بيراميدز فيها للفوز من أجل تأكيد بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة الكونفدرالية التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.
وحرصت السفارة المصرية في زامبيا على استقبال بعثة نادي بيراميدز لدى وصولها، وحضر مندوب عن السفارة لمطار مدينة ندولا للترحيب بالبعثة واستقبالها، مؤكدا تمنيات السفارة بالفوز لممثل مصر في الكونفدرالية والعودة ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية، كما أكد توجيه السفارة ببقائه مع البعثة في ندولا حتى مغادرتها والعودة للقاهرة.
وتضم قائمة بيراميدز كلا من: حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوى - دييجو رولان - دودو الجباس.