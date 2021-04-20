شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل زامبيا استعدادا لمواجهة نكانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مدينة ندولا في زامبيا، استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي، في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر الأربعاء على نظيره الزامبي بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد قبل المباراة المهمة، التي يحتاج بيراميدز فيها للفوز من أجل تأكيد بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة الكونفدرالية التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.

وحرصت السفارة المصرية في زامبيا على استقبال بعثة نادي بيراميدز لدى وصولها، وحضر مندوب عن السفارة لمطار مدينة ندولا للترحيب بالبعثة واستقبالها، مؤكدا تمنيات السفارة بالفوز لممثل مصر في الكونفدرالية والعودة ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية، كما أكد توجيه السفارة ببقائه مع البعثة في ندولا حتى مغادرتها والعودة للقاهرة.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة على نكانا الزامبي من أجل تأمين تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، حيث يحتل الرجاء المغربى المقدمة برصيد 12 نقطة، ويتساوى بيراميدز مع نكانا بـ6 نقاط لكل منهما، ونامونجو فى مؤخرة الجدول بدون نقاط.