شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي 17/18 ويُتوج بطلا لدوري المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18 فى إطار لقاء القمة الفاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر .

وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 11 / 10 لصالح الزمالك، فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للاعبى الزمالك، وسط محاولات لاعبى الأهلي لتقليل الفارق حتى وصوله إلى هدف فى نهاية الشوط الذى شهد تألق الحارسين محمد على حارس الزمالك، وعبد الرحمن طه حارس الأهلى.

أما الشوط الثانى فشهد ندية قوية بين الفريقين، وسط مواصلة تألق الحارسين، ونجح نجما الزمالك يحيى الدرع وأحمد الأحمر، فى صناعة الفارق بفضل الخبرات.

جاء إقامة مباراة فاصلة فى ظل تعادل كل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.

استطاع فريقا الأهلى والزمالك أن يكونا ندا قويا لبعضهما فى مسابقة هذا الموسم حتى النفس الأخير، خاصة فى ظل تعادلها فى النقاط.

وسمح مسئولو اتحاد اليد لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك، بحضور قمة فاصلة تحديد بطل دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن تقام فى اليوم التالى مباراتا تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.