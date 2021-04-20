شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين 19 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: أيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام سموحة بسبب الإصابة، الجهاز الفنى لمنتخب مصر يمنح شارة قيادة الفراعنة لـ محمد صلاح.

سلبية مسحة محمد الشناوي حارس الأهلى وتعافيه من فيروس كورونا

جاءت آخر مسحة خضع لها محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي خلال الساعات الماضية، سلبية ليتأكد شفاؤه من فيروس كورونا. أيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام سموحة بسبب الإصابة يواجه أيمن أشرف لاعب الأهلي خطر الغياب عن مباراة الفريق أمام سموحة بعد غد فى الدوري للإصابة في مباراة القمة أمس. ويعاني أيمن أشرف من إرهاق شديد وكدمة تعرض لها فى الركبة خلال لقاء الزمالك بالدوري الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

كارتيرون يدرس إعادة أبو جبل لحراسة عرين الزمالك

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، إعادة محمد أبو جبل لحراسة عرين الفارس الأبيض خلال المباريات المقبلة، بعد الهزيمة التى تعرض لها فريقه من الأهلى فى القمة 121.

هشام يكن يعلن نيته الترشح فى انتخابات الزمالك المقبلة

أعلن هشام يكن، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، نيته الترشح فى انتخابات الزمالك المقبلة، موضحا أن الترشح فى الانتخابات الأخيرة التى لم يحالفه النجاح فيها اكتسب العديد من الخبرات وحصل على 11 ألف صوت، رغم عدم وجود دعاية.