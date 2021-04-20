شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعودة محمد الشناوي بعد تعافيه من كورونا: عاد إليكم من جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي، عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، بعودة الأخطبوط محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، للمشاركة فى تدريبات القلعة الحمراء مرة أخرى، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وغيابه عن لقاء القمة أمس، التى انتهت بفوز الأحمر، بهدفين مقابل هدف.



الشناوى

ونشر حساب الأهلى، عبر تويتر، صورة من مشاركة الشناوى، فى التدريبات، صحبها بتعليق: "عاد إليكم من جديد".



مشاركة الشناوى فى التدريبات

وشارك محمد الشناوى، فى المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، وانتظم فى مران الأهلى اليوم بعد سلبية المسحة الطبية التى أجراها، للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته.

كما شارك الشناوى، فى المران البدنى وتدريبات الحراس مع على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وحرص الجهاز الفنى للفريق واللاعبون على الاطمئنان على حالة الشناوى قبل انطلاق المران.





وأدى الأهلى مرانه اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة سموحة فى بطولة الدورى الممتاز، وكان الفريق حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت أمس والمؤجلة من الجولة الرابعة فى بطولة الدورى الممتاز.