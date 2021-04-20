شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض العقوبات الاستثنائية على لاعبيه بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك تغريم لاعبى الفريق عقب الخسارة أمس من الأهلى فى مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى عن رفض كارتيرون معاقبة اللاعبين أو تغريمهم ماليا، مفسرا ذلك بأن خسارة المباراة ليست نهاية المشوار، ولا يزال الدورى طويل، مؤكدا انه سيعمل خلال الفترة المقبلة على القضاء على بعض السلبيات التى ظهرت فى المباراة.

فيما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك اجتماعا مع الجهاز المعاون اليوم تم خلاله مناقشة خريطة العمل داخل الفريق الفترة المقبلة استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل والبنك الأهلى يوم 26 أبريل والمقاولون العرب يوم 29 من نفس الشهر.

ووضع الجهاز الفنى للزمالك برنامج بدنى مكثف للاعبين خلال الفترة المقبلة مع بعض الخطط الفنية التى سيطبقها الجهاز الفنى فى المباريات الثلاثة المقبلة، بخلاف بعض الملفات الأخرى مثل تراجع مستوى بعض اللاعبين.

من ناحية أخرى أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا خلال مران اليوم، الاثنين، وخضع "شيكابالا" لتدريبات فى صالة الجيمانيزيوم بناءً على قرار الجهاز الفنى للفريق.

كما انتظم محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها فى العضلة الخلفية والتى تسببت فى غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا للقاء الإنتاج الحربى المقرر له الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد، خاصة فى ظل ضغط المباريات الذى تعانى منه جميع فرق الدورى.