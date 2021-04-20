شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الزمالك بمباراة تحديد بطل دورى المحترفين لليد بعد مرور 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 15 / 14، بعد مرور 45 دقيقة من لقاء القمة الفاصلة، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد الشوط الثانى ندية قوية بين كلا الفريقين وسط صحوة قوية لفريق الأهلى لتحقيق التقدم وسط تألق محمود نعمان وعمر ياسين.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11 / 10 لصالح الزمالك، فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للاعبى الزمالك وسط محاولات لاعبى الأهلى لتقليل الفارق حتى وصوله إلى هدف فى نهاية الشوط الذى شهد تألق كلا الحارسان محمد على حارس الزمالك وعبد الرحمن طه حارس الأهلى.

جاء إقامة مباراة فاصلة، فى ظل تعادل كلا الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.

استطاع فريقا الأهلى والزمالك أن يكونا ندين قويين فى مسابقة هذا الموسم حتى النفس الأخير، خاصة فى ظل تعادلها فى النقاط.

وسمح مسئولو اتحاد اليد لمجلس إدارة ناديى الأهلي والزمالك، بحضور قمة فاصلة تحديد بطل دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن تقام فى اليوم التالى مباراتا تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.