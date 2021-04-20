شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يجتمع مع ديانج.. وياسر إبراهيم يشارك تدريجيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع أليو ديانج لاعب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت جلسة موسيماني مع ديانج ضمن الجلسات الفردية التي يعقدها مع اللاعبين، لتحفيزهم والحديث في بعض الجوانب الفنية الخاصة بكل لاعب.

وكان موسيماني قد حرص على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وطالبهم بإغلاق ملف مباراة القمة التى فاز فيها الأحمر 1/2، والتركيز في مواجهة سموحة.

كما عقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للحديث في البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه استعدادًا لمواجهة سموحة.

فيما قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق سوف يشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من مران الغد.

وأكد أبو عبلة تحسن حالة ياسر إبراهيم، خلال البرنامج التأهيلي المصغر، الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيشارك في جزء من مران الغد مع الفريق.

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

كما أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن حالة محمد هاني، لاعب الفريق، مطمئنة إلى حد كبير، وأن اللاعب يسير بشكل جيد في البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم بتنفيذه، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وأدى محمد هاني جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بتنفيذ بعض الفقرات التدريبية المنفردة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

واشتكى محمد هاني من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.