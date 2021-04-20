شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الرازق حكما لمباراة المقاصة وسيراميكا فى كأس مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء طاقم حكام مباراة الغد بين المقاصة وسيراميكا فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويضم الطاقم كلا من وليد عبد الرازق حكم ساحة، وأحمد الفار وأحمد الكيال مساعدان، وخالد منسى حكم رابع، وتقام مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون حكام فيديو.

واتفق اتحاد الكرة مع الأندية على إقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون تقنية الفيديو، بعدما رفضت الأندية تحمل تكلفة تطبيق التقنية فى مباريات الكأس.

وأعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه التي دخل بها معسكرا مغلقا مساء اليوم، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا.

ويلتقي سيراميكا مع مصر المقاصة، في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر،

ويتواجد في معسكر سيراميكا 20 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري، خط الدفاع: عبد الله محمود - أحمد محسن - خالد صبحي - وليد عبد المنعم - طارق سامي، خط الوسط: عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - رجب عمران - محمد توني - عاشور الأدهم - محمود نبيل، خط الهجوم: محمد مسعد - محمد إبراهيم - شادي حسين - شريف دابو - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم - وينفول كوبيناه.