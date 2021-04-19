زيادة فرق أبطال أوروبا بدءا من 2024

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وتقضي الإصلاحات في دوري الأبطال بمنح الفرق المزيد من المباريات في دور المجموعات، حيث ستضاف 100 مباراة إلى البطولة التي ستشهد وضع جميع الفرق في مجموعة واحدة، وسيخوض كل فريق 10مباريات أمام فرق أخرى يحددها التصنيف، وذلك فيما يعرف باسم (النموذج السويسري)، وبعدها تنطلق منافسات الأدوار الإقصائية.
وأعلن 12 ناديا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا في وقت سابق أمس، عن خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقا على أن يكون 15 من هذه الفرق أطرافا دائمين في البطولة.
وكان اليويفا قد وجه تحذيرا صارما للأندية، وقال رئيس اليويفا ألكسندر سيفرين أمس «إن اللاعبين الذين سيشاركوا في هذه البطولة سيجرى حرمانهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم والمشاركة في البطولات بما في ذلك كأس العالم.
كما أعلن (يويفا) أمس إرجاء قراره الخاص بمشاركة مدينة ميونخ في تنظيم مباريات أمم أوروبا في الصيف المقبل، حيث منح ميونخ مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لحسم قراراتها بشأن إمكانية حضور المشجعين في المباريات.
ومن المنتظر أن تنظم ميونخ المباريات الثلاث للمنتخب الألماني بدور المجموعات إضافة إلى مباراة في ربع نهائي البطولة.
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