مينيز: نخشى تأثير كورونا النفسي

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وقال مينيز خلال المؤتمر الصحفي أمس»صحيح أن الفريق سيتأثر بغياب عناصر مميزة، لكن ذلك لا يعني عدم بحثنا عن حلول لسد هذه الغيابات، فقط أخشى تأثير هذه الإصابات على اللاعبين نفسيا، وعلى المجموعة أيضا».
وأضاف «عملنا على إعداد الفريق بطريقة مختلفة، ومتى لعب فولاذ بطريقة دفاعية، فسنحاول فك شفرة دفاعه، فقط أتمنى أن يؤدي كل لاعب أفضل ما عليه».
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