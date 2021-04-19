شكرا لقرائتكم خبر مينيز: نخشى تأثير كورونا النفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لفريق النصر، البرازيلي مانو مينيز، قلقه من وصول عدد الإصابات في كورونا بفريقه إلى 5 إصابات قبل مواجهة فولاذ الإيراني اليوم بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وقال مينيز خلال المؤتمر الصحفي أمس»صحيح أن الفريق سيتأثر بغياب عناصر مميزة، لكن ذلك لا يعني عدم بحثنا عن حلول لسد هذه الغيابات، فقط أخشى تأثير هذه الإصابات على اللاعبين نفسيا، وعلى المجموعة أيضا».

وأضاف «عملنا على إعداد الفريق بطريقة مختلفة، ومتى لعب فولاذ بطريقة دفاعية، فسنحاول فك شفرة دفاعه، فقط أتمنى أن يؤدي كل لاعب أفضل ما عليه».