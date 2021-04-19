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مدرب فولاذ: النصر مرشح للتأهل

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- بواسطة أيمن الوشواش - قلل المدير الفني لفريق فولاذ الإيراني جواد نيكونام، من تأثر خصمه اليوم فريق النصر بإصابات التي لحقت بعدد من لاعبيه، ورشح خلال المؤتمر الصحفي أمس النصر لخطف بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة، معترفا بصعوبة مواجهة اليوم.

وقال «سنقدم كل ما لدينا بحثا عن تحقيق نتيجة مريحة رغم أن النصر بدا جديا بعد تغيير مدربه والاستعانة بالبرازيلي مينيز».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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