مدرب فولاذ: النصر مرشح للتأهل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلل المدير الفني لفريق فولاذ الإيراني جواد نيكونام، من تأثر خصمه اليوم فريق النصر بإصابات كورونا التي لحقت بعدد من لاعبيه، ورشح خلال المؤتمر الصحفي أمس النصر لخطف بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة، معترفا بصعوبة مواجهة اليوم. وقال «سنقدم كل ما لدينا بحثا عن تحقيق نتيجة مريحة رغم أن النصر بدا جديا بعد تغيير مدربه والاستعانة بالبرازيلي مينيز».



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