توتنهام يقيل مدربه مورينيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي توتنهام عبر موقعه الرسمي أمس إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ليأتي ذلك قبل أقل من أسبوع على نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وبحسب صحيفتي «ذي ميرور» و»تيليجراف» وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن مورينيو دفع ثمن النتائج المخيبة للآمال لتوتنهام الذي يحتل حاليا المركز السابع في الدوري الإنجليزي وتقلصت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا. وسيخوض توتنهام بطولة دوري السوبر الأوروبي ونهائي كأس رابطة المحترفين أمام مانشستر سيتي على استاد ويمبلي دون مورينيو.

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