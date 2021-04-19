شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة الثانية لأكاديمية الموهوبين فرع البرشاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الدورة الثانية لأكاديمية الموهوبين لكرة القدم فرع البرشاء، والتي انطلقت في سبتمبر، وأظهر حفل الختام مدى المهارات التي اكتسبها اللاعبون، حيث استعرضوا فنياتهم في مباراة استعراضية مع أولياء أمورهم.

وقال أحمد مصطفى مؤسس الأكاديمية: «الأكاديمية تسير على خطة ثابتة والبرنامج الفني ينتهي في نصف أبريل، وسيتم الرجوع للتدريب في الفترة الصيفية بعد شهر رمضان المبارك».

وشكر أولياء الأمور على اختيارهم الدائم لأكاديمية الموهوبين، كما شكر أيمن عوض وحاتم عبد السلام مدربي فرق الشباب، وأنور عبد السلام مدرب فريق 12 سنة، وخالد العدوي مدرب فريق 10 سنوات، وأبو الفضل عرفة مدرب فريق البراعم، ووليد جابر مدرب حراس المرمى، ومحمد المنسي طبيب الفريق على الجهد المميز طوال العام، كما شكر شركة جرين للخدمات الرياضية ممثلة في حسن ياسر وأشرف طارق على حسن الاستقبال في ملاعبها المميزة وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة.