دوري السوبر الأوروبي.. ما السر وراء الانقلاب الكروي التاريخي في «القارة العجوز»؟.. وما هو مصير دوري أبطال أوروبا ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن 12 نادياً كبيراً في أوروبا عن تدشين بطولة جديدة ستنافس دوري أبطال أوروبا، وهو القرار الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الرياضي الأوروبي ومحبو كرة القدم في العالم.

والأندية الـ12 التي ستشارك في البطولة الوليدة هي: ريال مدريد (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا) وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا).

كما ستنضم 3 أندية أخرى إلى الأندية المؤسسة الـ1، بحسب الإعلان الصادر عن المنظمة الجديدة التي يرأسها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب الأوروبي ”يويفا“، بيانات تهدد الأندية من الإقدام على هذه الخطوة.

وتساءل الكثيرون حول السر وراء انقلاب الـ12 نادياً على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وإعلان الخروج بعيداً عن إطار كرة القدم الأوروبية، بتنظيم بطولة جديدة تحت إشرافهم.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن أحد أعضاء مجلس إدارة السوبر الأوروبي، قوله إن ”مهمتنا الأساسية هي زيادة إيراداتنا وأرباحنا إلى الحد الأقصى، الصالح العام بشأن اللعبة مصدر قلق ثانوي“.

وأكد العضو أن تعظيم الإيرادات المالية هو الدافع الأساس لهذه الأندية، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا على اللعبة.

وقال حسين ياسين، مراسل قنوات ”بي إن سبورتس“، في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”الذي حصل باختصار شديد هو أن الأندية الكبيرة في أوروبا تعتبر أنها الأحق بالحصول على كل الأموال التي تأتي إلى الاتحاد الأوروبي بسببها، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدير فقط بطولات المنتخبات“.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، تأكيده على أن إنشاء دوري السوبر الجديد المثير للجدل سيساعد كرة القدم على جميع المستويات.

وأضاف بيريز: ”سنساعد كرة القدم على جميع المستويات لتحتل مكانتها الصحيحة في العالم، كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من 4 مليارات مشجع ومن مسؤوليتنا كناد كبير الاستجابة لرغبات الجماهير“.

مصير دوري أبطال أوروبا

جاء الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي قبل يوم واحد على عقد اجتماع في الاتحاد الأوروبي "يويفا" لمناقشة تغيير شكل منافسات دوري الأبطال.

وأفادت محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الإسبانية بأن اجتماع اليوم الاثنين سيناقش العقوبات التي سيفرضها الاتحاد القاري على الأندية التي انفصلت عن بطولاته وأعلنت تشكيل بطولة مستقلة، دون الكشف عن مصير دوري الأبطال والدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وأشارت المحطة الإذاعية إلى أنه في حال المضي قدماً في ”دوري السوبر“، سيتم استبعاد الأندية المشاركة فيه (12 ناديا) من المشاركة في بطولات أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن الصحفي البريطاني روب هاريس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يعلق دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، وستتم مناقشة الأمر برمته في الاجتماع.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن يويفا أكد أن الأندية التي أعلنت تأسيس دوري السوبر "لن تكون قادرة على اللعب في أي منافسة أخرى على المستوى الوطني أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة ”لا جازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان خارج الحرب على يويفا والبطولات المحلية الأوروبية الكبرى، وهو ما يؤكد ما يتردد بأن النادي الباريسي سيتم إعلانه بطلاً لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم نظراً لأنه الفريق الوحيد بين الأندية التي تأهلت إلى قبل النهائي خارج أندية دوري السوبر (مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي).

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي يجهز في مكاتبه في مدينة نيون السويسرية رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قيمته من 50 إلى 60 مليون يورو ضد الأندية المشاركة في دوري السوبر.ووفقاً لما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس“، فإن دوري السوبر الأوروبي سيبدأ بمجموعتين من 10 أندية.

نظام البطولة الجديدة

وفي كل موسم، سيتم توزيع الأندية العشرين على مجموعتين من عشرة وستُلعب، اعتبارا من أغسطس، بنظام الذهاب والإياب؛ ما يعني أن هناك 18 مباراة للفريق في مرحلة المجموعات.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى ربع النهائي، على أن تحدد البطاقتان الأخيرتان عبر ملحق فاصل من ذهاب وإياب بين أصحاب المركزين الرابع والخامس في كل من المجموعتين.