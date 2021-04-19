شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يتقدم على الأهلي 11 / 10 بالشوط الأول من مباراة تحديد بطل المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 11/ 10، فى إطار الشوط الأول من لقاء القمة الفاصلة، لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر.

و شهد الشوط الأول تفوق ملحوظ للزمالك بفضل تركيز اللاعبين، وسط محاولات الأهلى لتقليل الفارق فى شوط شهد تفوق ملحوظ لحارسا كلا لافريقين عبد الرحمن طه حارس الأهلى ومحمد على حارس الزمالك.

وفى حالة التعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافى ومن ثم رميات الـ7 أمتار فى حالة مواصلة التعادل فى الوقت الإضافي.

تأتى إقامة مباراة فاصلة فى ظل تعادل كلا الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.

استطاع فريقا الأهلى والزمالك أن يكونا ندا قويا لبعضهما فى مسابقة هذا الموسم حتى النفس الأخير، خاصة فى ظل تعادلها فى النقاط.

وسمح مسئولو اتحاد اليد لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك بحضور قمة فاصلة تحديد بطل دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.