شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين كارتيرون ومعاونيه لمناقشة خريطة الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اجتماعا مع الجهاز المعاون اليوم، تمت خلاله مناقشة خريطة العمل داخل الفريق الفترة المقبلة، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل والبنك الأهلي يوم 26 أبريل والمقاولون العرب يوم 29 من نفس الشهر.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا بدنيا مكثفا للاعبين خلال الفترة المقبلة مع بعض الخطط الفنية التي سيطبقها الجهاز الفني في المباريات الثلاث المقبلة، بخلاف بعض الملفات الأخرى مثل تراجع مستوى بعض اللاعبين.

من ناحية أخرى أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا خلال مران اليوم، الإثنين، وخضع "شيكابالا" لتدريبات في صالة الجيمانيزيوم بناءً على قرار الجهاز الفني للفريق.

كما انتظم محمد أشرف روقا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم، الإثنين، وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا للقاء الإنتاج الحربي، المقرر له الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضّل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية، خوفًا من تعرضهم للإجهاد، خاصة فى ظل ضغط المباريات الذى تعانى منه جميع فرق الدورى.

وعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن السلبيات التى حدثت فى مواجهة المارد الأحمر، مطالبًا اللاعبين بسرعة استعادة تركيزهم، والعمل على تحقيق الانتصارات فى المباريات المقبلة.

وخسر الزمالك من الأهلى أمس الأحد، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.