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5 معلومات عن محمود عاشور سفير التحكيم المصرى فى أولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيار الحكم الدولي المصري محمود عاشور في القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 المقرر لها يوليو المقبل.

محمود عاشور (1)


ويعد محمود عاشور الحكم المصرى الوحيد الذى سيشارك في الأولمبياد كحكم var، بعدما تواجد في مباراة القمة المصرية التي جمعت الزمالك والأهلي حكم var مساعد في اللقاء الذى أداره المصري محمود البنا، وانتهى بفوز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ونستعرض أبرز 5 معلومات عن محمود عاشور:
 

1- يبلغ عمره 44 عاما وصاحب شركة سياحة

محمود عاشور (4)

2- كان لاعبا فى صفوف ناشئي الأهلى والزمالك ونادى الصيد ومنتخب الناشئين.

3- دخل القائمة الدولية عام 2011 فى عهد الراحل محمد حسام الدين رئيس لجنة الحكام الرئيسية .

4- يتميز بالقوة والحسم فى القرارات وسرعة إشهار الكروت.

5- أول لقاء قاده تحكيميا إنبى وبتروجت عام 2008.

محمود عاشور (3)

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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