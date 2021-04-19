شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن محمود عاشور سفير التحكيم المصرى فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيار الحكم الدولي المصري محمود عاشور في القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 المقرر لها يوليو المقبل.



ويعد محمود عاشور الحكم المصرى الوحيد الذى سيشارك في الأولمبياد كحكم var، بعدما تواجد في مباراة القمة المصرية التي جمعت الزمالك والأهلي حكم var مساعد في اللقاء الذى أداره المصري محمود البنا، وانتهى بفوز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ونستعرض أبرز 5 معلومات عن محمود عاشور:

1- يبلغ عمره 44 عاما وصاحب شركة سياحة

2- كان لاعبا فى صفوف ناشئي الأهلى والزمالك ونادى الصيد ومنتخب الناشئين.

3- دخل القائمة الدولية عام 2011 فى عهد الراحل محمد حسام الدين رئيس لجنة الحكام الرئيسية .

4- يتميز بالقوة والحسم فى القرارات وسرعة إشهار الكروت.

5- أول لقاء قاده تحكيميا إنبى وبتروجت عام 2008.