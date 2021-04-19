تعرف على آخر تطورات علاج المصابين فى الأهلى بعد القمة

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القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى، أن محمد محمود لاعب الفريق الاحمر سيعود إلى التدريبات بعد أسبوعين، حيث أوشك اللاعب على الانتهاء من برنامجه التأهيلي.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى أن محمد محمود الذى أجرى قبل عدة أشهر جراحة الرباط الصليبى ثم جراحة الركبة، وسيكون جاهز لتدريبات الأهلى فى أول أسبوع من شهر مايو المقبل.. فيما يعود كريم نيدفيد لاعب الفريق للتدريبات الأسبوع المقبل بعد غياب عامين للإصابة.

وأكد عبد الحفيظ أن التونسى على معلول أصبح جاهز لبدأ مرحلة الجرى الخفيف وبعدها يعود للتدريبات الجماعية خلال عشرة أيام.

أما محمد هانى فقال مدير الكرة أنه سيبدأ الانتظام فى مران فردى الجمعة المقبل وسيكون جاهز للتدريبات الجماعية بعد 10 أيام، فيما سيكون ياسر أبراهيم أول العائدين للتدريبات.

وبدأ الأهلى مساء اليوم الاستعداد لمباراة سموحة الأربعاء المقبل فى الدورى بعد الفوز على الزمالك أمس بهدفين لهدف فى الدوري.