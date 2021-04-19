شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم متابعة مسحات اللاعبين بالدورى بعد حل اللجنة الطبية؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر باتحاد الكرة كيفية متابعة مسحات اللاعبين قبل مباريات الدورى العام، بعد حل جميع اللجان فى اتحاد الكرة، ومن بينها اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان، وقال المصدر إن اتحاد الكرة لم يعد مسؤولا عن مسحات اللاعبين بعدما ألزمت الجبلاية الأندية بهذه المسؤولية.

وتابع المصدر، إن الأندية تجرى مسحات كورونا أو الرابيد تيست على حسب إمكانات كل ناد، ويتم إخطار اتحاد الكرة بنتائج مسحات اللاعبين والمدربين قبل المباريات، ويعتمد اتحاد الكرة هذه النتائج.

وأعلنت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عدة قرارات عقب اجتماعها الأخير، وأبرز القرارات ما يلى:

⁃ توجيه الشكر إلى جميع اللجان بالاتحاد وإعادة تشكيلها، باستثناء لجنة الاستئناف المشكلة بقرار من الجمعية العمومية، وتكليف لجنة الحكام الحالية بتسيير الأعمال حتى إعادة التشكيل.

⁃ تشكيل اللجنة المنظمة للاحتفال بمئوية الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والموافقة على الخطة الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.

⁃ اعتماد بقية جدول مسابقة الدوري الممتاز المقدم من إدارة المسابقات والذي يتضمن الانتهاء من المسابقات المحلية بنهاية سبتمبر المقبل، مع اعلانه فور ورود الموافقات الأمنية.

⁃ الموافقة على التعاقد مع البروفيسور البرتغالي نيلو فينجادا مديرا فنيا للاتحاد اعتبارا من أول مايو المقبل.

⁃ الموافقة على برامج إعداد منتخبات الصالات والشاطئية والناشئين.

⁃ مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطلب استضافة نهائي بطولة أبطال الدوري ونهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم 2023، وبطولة الأندية الأفريقية للسيدات.

⁃ التنسيق مع الاتحاد العربي بشأن استضافة القاهرة للبطولة العربية لكرة الصالات المقرر اقامتها خلال الفترة من 20:30 مايو المقبل، واستضافة مدينتي الإسماعيلية والسويس لبطولة الشباب مواليد 2003 المقرر إقامتها في الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، واستضافة الإسكندرية لبطولة السيدات في أغسطس المقبل.

⁃ اعتماد نتيجة المحكمات الجدد المقدمة من لجنة الحكام الرئيسية.