شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سيراميكا لمواجهة المقاصة.. وغياب صالح جمعة ورجب بكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه التي دخل بها معسكرا مغلقا مساء اليوم، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا.
ويتواجد في معسكر سيراميكا 20 لاعبا، هم:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري، خط الدفاع: عبد الله محمود - أحمد محسن - خالد صبحي - وليد عبد المنعم - طارق سامي، خط الوسط: عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - رجب عمران - محمد توني - عاشور الأدهم - محمود نبيل، خط الهجوم: محمد مسعد - محمد إبراهيم - شادي حسين - شريف دابو - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم - وينفول كوبيناه.
أكد عمرو حسن، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، غياب صالح جمعة ورجب بكار، لاعبى الفريق، عن لقاء مصر المقاصة المقبل، ببطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.
وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان، تعامل مع الموقف بشكل سريع، وبدأ تجهيز البدائل المناسبة، مشددا على أن الجميع في حالة تركيز تام لتلك المباراة، من أجل الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.