شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثنائي الزمالك المرشح للانتقال لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يكشف ”الخليج 365”، عن ثنائي نادي الزمالك المرشح للانتقال لصفوف بيراميدز، في إطار صفقة تبادلية كبيرة بين الناديين في الميركاتو الصيفي المقبل.
ودخل ناديا الزمالك وبيراميدز، في مفاوضات خلال الأيام الماضية، للتجهيز لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين، بعد إبداء كل ناد رغبة في تدعيم صفوفه ببعض العناصر المميزة لدى النادي الآخر.
وطلب نادي بيراميدز الحصول على خدمات الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني، من صفوف نادي الزمالك في إطار الصفقة التبادلية المنتظرة.
وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن الصفقة التبادلية المنتظرة، مع نادي بيراميدز، تقضي بانتقال لاعبين من القلعة البيضاء لبيراميدز نظير انتقال لاعبين من الأخير لصفوف البيت الأبيض.
وأشار المصدر إلى أن الفترة الماضية، شهدت مفاوضات مكثفة بين ناديي الزمالك وبيراميدز، للاتفاق على الأسماء المنتظر دخولها في الصفقة، بناء على رغبة واحتياجات كل ناد.