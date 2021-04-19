شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثنائي الزمالك المرشح للانتقال لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف ”الخليج 365”، عن ثنائي نادي الزمالك المرشح للانتقال لصفوف بيراميدز، في إطار صفقة تبادلية كبيرة بين الناديين في الميركاتو الصيفي المقبل.

ودخل ناديا الزمالك وبيراميدز، في مفاوضات خلال الأيام الماضية، للتجهيز لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين، بعد إبداء كل ناد رغبة في تدعيم صفوفه ببعض العناصر المميزة لدى النادي الآخر.

وطلب نادي بيراميدز الحصول على خدمات الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني، من صفوف نادي الزمالك في إطار الصفقة التبادلية المنتظرة.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن الصفقة التبادلية المنتظرة، مع نادي بيراميدز، تقضي بانتقال لاعبين من القلعة البيضاء لبيراميدز نظير انتقال لاعبين من الأخير لصفوف البيت الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن الفترة الماضية، شهدت مفاوضات مكثفة بين ناديي الزمالك وبيراميدز، للاتفاق على الأسماء المنتظر دخولها في الصفقة، بناء على رغبة واحتياجات كل ناد.

وفى سياق آخر، رشح بعض وكلاء اللاعبين على مسئولى نادى الزمالك فى الساعات الماضية التعاقد مع الثنائي كريم العراقي لاعب المصري، وكريم فؤاد لاعب النجوم المعار لصفوف إنبي، لتدعيم الجبهتين اليمنى واليسرى بالدفاع الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن كارتيرون رفض حسم مصير صفقات العراقي وفؤاد، مؤكدا أن المدرب الفرنسي لم يبد اهتماما كبيرا للتعاقد مع لاعبين فى طرفى الملعب، سواء الأيسر أو الأيمن لقناعته بوجود عناصر كافية فى هذه المراكز.