شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية الإثنين 19/ 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: كارتيرون يدرس إعادة أبو جبل لحراسة عرين الزمالك، سلبية مسحة محمد الشناوي حارس الأهلى وتعافيه من فيروس كورونا.

سلبية مسحة محمد الشناوي حارس الأهلى وتعافيه من فيروس كورونا

جاءت آخر مسحة خضع لها محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي، خلال الساعات الماضية، سلبية ليتأكد شفاؤه من فيروس كورونا.

كارتيرون يدرس إعادة أبو جبل لحراسة عرين الزمالك

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، إعادة محمد أبو جبل لحراسة عرين الفارس الأبيض خلال المباريات المقبلة، بعد الهزيمة التى تعرض لها فريقه من الأهلى فى القمة 121.

هشام يكن يعلن نيته الترشح فى انتخابات الزمالك المقبلة

أعلن هشام يكن، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، نيته الترشح فى انتخابات الزمالك المقبلة، موضحا أن الترشح فى الانتخابات الأخيرة التى لم يحالفه النجاح فيها اكتسب العديد من الخبرات وحصل على 11 ألف صوت، رغم عدم وجود دعاية.