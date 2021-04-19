شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مدير المنتخب الأوليمبى للعناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدهورت الحالة الصحية للدكتور علاء عبد العزيز، مدير المنتخب الأوليمبى، خلال الساعات الماضية، ليتم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأصيب علاء عبد العزيز، خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا، وخضع للعزل المنزلى، قبل أن تتدهور حالته ويتم نقله إلى العناية المركزة.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبى حاليا لخوض منافسات بطولة أولمبياد طوكيو فى شهر يوليو المقبل، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن وقوع منتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، في التصنيف الثالث قبل إجراء قرعة منافسات كرة القدم للرجال لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها الصيف المقبل.

جاء التصنيف الكامل كالتالي:

التصنيف الأول: اليابان (المستضيف) – البرازيل – الأرجنتين – كوريا الجنوبية

التصنيف الثاني: المكسيك – ألمانيا – الهندراوس - إسبانيا

التصنيف الثالث: مصر – نيوزيلاندا – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا

التصنيف الرابع: أستراليا – السعودية – فرنسا – رومانيا

تصنيف الفيفا

وأعلن "فيفا" في وقت سابق، أن مراسم القرعة من المقرر أن تقام يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر إبريل في مقر الاتحاد الدولي وسيتم بث القرعة عبر قناة "فيفا" على موقع "يوتيوب".

كان المنتخب المصري الأولمبي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي استضافتها مصر في 2019.

ومن شروط القرعة عدم وقوع منتخبين من قارة واحدة في مجموعة واحدة ، ما يعنى أن مصر ستقع مع فريق أوروبي وآخر آسيوي وثالث من أمريكا الشمالية أوالجنوبية.

ووفقا للاتحاد الدولي فقد تم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات بحسب نتائجها في آخر 5 دورات أولمبية، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، ما يعني حصول مصر على نقاط إضافية بعد تتويجها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 2019.