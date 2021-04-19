شكرا لقرائتكم خبر عن "روماريو ونانا" يثيران أزمة في الاتحاد السكندري.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الثنائي الجامايكي روماريو ويليامز، وداميون لوي نانا، لاعبا الاتحاد السكندري، أزمة في زعيم الثغر في الساعات الأخيرة، مما يدفع العميد حسام حسن المدير الفني، للتفكير في استبعادهم عن المشاركة بالمباريات المقبلة للفريق السكندري.

وعلم الخليج 365، أن الأزمة بدأت في التدريبات الأخيرة للفريق التي سبقت مباراة وادي دجلة في كأس مصر، حينما قرر حسام حسن إضافة فقرة خاصة للتدريب على ضربات الترجيح، قبل المباراة التي ودع من خلالها زعيم الثغر الكأس بالخسارة بهدف دون رد.

وأظهر ثنائي جامايكا نوعا من التعالي والاستهتار خلال تسديد ضربات الترجيح في المران الأخير قبل مواجهة دجلة، فتدخل حسام حسن لتوبيخهما وطالبهما بتصحيح وضعية التسديد، لكنهما تجاهلا تعليمات العميد، وأصرّا على تسديد الضربات بطريقة بهلوانية، مما أثار سخط الجهاز الفني.

واضطر حسام حسن لاستبعاد اللاعبين من مباراة دجلة الأخيرة بالكأس، رغم أنهما من العناصر الأساسية للفريق في الفترة الماضية، ومن الركائز التي يفضل حسام حسن الاعتماد عليهما في خطي الدفاع والهجوم بعد المستويات الكبيرة التي قدماها مع الفريق.

ويستعد الاتحاد لمواجهة بيراميدز يوم 24 من أبريل الجاري في الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز، والذي ينافس فيه زعيم الثغر على مقعد في المربع الذهبي، ويستهدف من خلاله العودة للمشاركات الأفريقية الموسم المقبل.