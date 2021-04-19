مران الأهلي.. مشاركة الشناوي.. وتدريبات منفردة لأشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين في ملعب "مختار التتش" بالجزيرة استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من المسابقة المحلية.

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في المران الجماعي مع بقية اللاعبين بعد تعافيه من فيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب سلبية.

وأدى أيمن أشرف مدافع الأهلي تدريبات منفردة بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية بعد مشاركته في مواجهة الزمالك أمس الأحد.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق سيشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من مران الغد.

وأكد أبو عبلة تحسن حالة ياسر إبراهيم خلال البرنامج التأهيلي المصغر، الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب سوف يشارك في جزء من مران الغد مع الفريق.

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وبدأ الظهير الأيسر التونسي علي معلول بدأ الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

ويقوم معلول بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد القاهرة في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع للدوري.

وأحرز هدفي الأهلي في مباراة القمة محمد شريف، فيما سجل للزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ33 نقطة من 15 مباراة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الثامنة برصيد 24 نقطة من 17 مباراة.