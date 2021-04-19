كهربا: كنت "أهلاوي" في الزمالك.. لم أستفز الشناوي.. ورواية الإعلام كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى محمود كهربا لاعب النادي الأهلي تعمده استفزاز محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء وزميله في الفريق والمنتخب الوطني مثلما تردد مؤخراً.

وفي تصريحات لقناة "المحور" عبر برنامج "العرافة" قال كهربا :"لم أقصد أبداً استفزاز الشناوي، وما أثير عن كوني أزمتي معه بسبب نشري لهدف سجلته في مرماه أمر غير صحيح".

وأضاف كهربا :"كل ما حدث كان مُجرد مُشادة في غرفة الملابس بيني وبين الشناوي، تحدثت إليه بأسلوب لم ينل إعجابه، فحدثت المُشادة، وانتهى الأمر بعدها".

وتابع لاعب الأهلي :"ما قيل في الإعلام كان كذباً، قالوا أنني شتمت البعض داخل النادي الأهلي، كل هذه الرواية كاذبة تماماً، لم أقم بفعل مثل هذه الأشياء إطلاقاً".

وأردف كهربا :"قيل أيضاً أنني حضرت إلى المران بعد سهرة حتى الصباح وهذا الأمر لم يعجب الشناوي، أيضاً كذب، من المستحيل أن أفعل شيء كهذا أبداً".

وعن علاقته بالزمالك قال كهربا :"ما زلت أحب جمهور نادي الزمالك رغم السباب الذي أتعرض له، وتقبيل شعار النادي كنا حباً للجمهور، وانتماء للمكان الذي آكل منه عيشي".

وأنهى كهربا :"في الزمالك الجميع كان يعرف أنني أهلاوي، لكنني لم أقصر أبداً، ولا يمكن أن أخون النادي الذي ألعب له لأنه مصدر رزقي".