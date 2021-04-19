كهربا: لم أخرج كل ما لدي مع الأهلي.. وأدخلت خزينة الزمالك 84 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يرى محمود كهربا لاعب الأهلي، أنه أفضل لاعب في مصر حاليا لكنه لم يحصل حتى الآن على الفرصة الكاملة مع الفريق منذ الانضمام للفريق الأحمر، لافتًا أنه ربما يكو هناك تقصير من جانبه.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيوينة لقناة المحور:" دخلت 84 مليون جنيه للزمالك في عامين فقط، وبعد ذلك طلبت ارفع عقدي فرفضوا

وأضاف:" ضحيت بالكثير من أجل اللعب في الأهلي، وكنت طمعان أرجع بيتي، من صغري كنت أحلم باللعب في الأهلي ودخلت القلعة الحمراء وانا نجم ولو طمعان في أموال كنت سأوقع لبيراميدز".

وتابع:" طلبت في الأول 20 مليون في الموسم والأهلي لم يوافق، وبعد ذلك مضيت على بياض وقلت لهم ضعوا الرقم المناسب لكم وساوافق على أي مبلغ".

وأكمل:" أنا شخص طموح، ولا أنظر للمال كما يعتقد البعض، شايف نفسي أفضل لاعب في مصر وهذه ثقة في النفس ولو حصلت على فرصة أكبر سأكون في مكان أفضل بكثير".

وأتم تصريحاته:" الأزمة تكمن في وجود مشكلة تلو الأخرى كل فترة وهذا الأمر يعطل مسيرتي مع الأهلي، وحتى الآن لم أخرج كل ما لدي مع الأهلي، وربما يكون تقصير مني وأتدرب وتحت أمر الجهاز الفني للأهلي في أي وقت".