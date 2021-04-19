كهربا: أنا مستقبل الأهلي.. موسيماني يحبني.. والإعلام يضخم أزماتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي نفسه مستقبل القلعة الحمراء في السنوات المُقبلة نافياً وجود أي خطط لرحيله.

وفي تصريحات لبرنامج "العرافة" قال كهربا :"أنا مستقبل النادي الأهلي، عمري 27 عاماً وما زال أمامي 10 سنوات في الملاعب، ولن أرحل عن الفريق أبداً".

وأضاف كهربا :"إذا لم أشارك لن أرحل، حتى لو الأهلي طالبني بالرحيل لن أرحل أيضاً، أنا مستمر في النادي، ومسألة المشاركة بيد المدير الفني فقط".

وعاد محمود كهربا بعد فترة إيقاف دامت لمدة شهر بقرار إداري في ناديه، وعن هذا الأمر قال اللاعب :"كنت حزين لعدم مشاركتي، لكنني تقبلت العقوبة في النهاية وقمت بتنفيذها واللاعب الذي يُحب عدم المشاركة ليس لاعب كرة قدم".

وتابع لاعب الأهلي :"موسيماني يحبني جداً، لكن مسألة مشاركتي من عدمها قرار فني يعود إليه، ولا مشكلة في ذلك، أنا لم أشارك حتى الآن، أحصل على وقت قليل وأسجل خلاله أو أصنع أهداف".

وأردف كهربا :"بعد كل أزمة أقوم بذبح أضحية، لكن الإعلاميين يقوموا بتضخيم أزماتي، رغم أن الأندية الأخرى بها أزمات كثيرة، لكنهم يركزون دائماً على ما أمر به، وهناك الكثير من المتربصين دائماً حولي".

وعن سر ارتداء الرقم 7 قال كهربا :"ليست غيرة من رمضان صبحي، لقد كان رقمه ثم رحل، ما الذي يعنيني في هذا الأمر؟ أعرف قدر نفسي جيداً ولا أغير من أي لاعب أخر".

واسترسل كهربا :"هناك منافسة كبيرة دائماً من أجل المشاركة، لكنني لا أرى هناك أي لاعب أفضل مني، لكن لا يمكنني القول بأن هناك من يستحق أن يشارك أو أني أستحق المشاركة، فهذا الأمر يعود للمدرب فقط".

وأنهى كهربا :"عندما أهدرت ركلة جزاء للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري بالإمارات، لم تكن مقصودة، لا يمكن أبداً أن أخون النادي الذي ألعب له".