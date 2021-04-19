ميدو يقارن "ثورة" أندية أوروبا بأبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مقترح إقامة دوري السوبر الأوروبي، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة ستقام في إفريقيا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي كاف بشكل مختلف.

وأعلن 12 ناديًا أوروبيًا المشاركة في بطولة مستحدثة تُدعى "دوري السوبر الأوروبي"، وشارك في البيان كل من ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا.

وقال ميدو عبر حسابه على موقع "انستجرام":" ما يحدث هو ثورة في كرة القدم وحرب على الأموال والجميع سيتأثر حتى في إفريقيا ستتأثر الأندية، والغريب ان نفس الموضوع يتم في افريقيا".

وأضاف:"الاتحاد الإفريقي يضحك على الأندية الكبيرة التي اسست الكرة في إفريقيا مثل الأهلي والزمالك والرجاء والنجم صونداونز ومش عاوز انسى حد".

وتابع:" كاف سيتخذ قرارًا في إفريقيا لكن العوائد المادية هترجع للاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي وافق على دوري السوبر في افريقيا ورفضه في اووربا".

وأكمل:" يجب على الأندية في إفريقيا "تفوق" ويبقى عندها رؤية، ويعرفوا ان اللي بيحصل بالشكل المشابة في اووربا هو اكبر نصب على الأندية".

واستطرد:" لو حصل يبقى يجب على الأندية اللي تتحكم في الأمر، الأندية في أوروبا سابقين بعشرين خطوة عن الأندية في إفريقيا"

واتم :" احذر مسؤولي الأندية أن ما يحدث في افريقيا أكبر عملية نصب على الأندية، "كاف" سيمنح الندية نفس المبالغ القليلة التي كانوا يحصوا عليها ممكن يبقى2 مليون دولار رغم انه هيحصل على المليارات".