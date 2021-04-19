أول تعليق من كلوب على مشاركة ليفربول في دوري السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه لن يغير رأيه بشأن دوري السوبر الأوروبي، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبب إنشاء البطولة الجديدة.

وأعلن 12 ناديًا أوروبيًا المشاركة في بطولة مستحدثة تُدعى "دوري السوبر الأوروبي"، وشارك في البيان كل من ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا.

وتسعى عدة أندية أوروبية بالتعاون مع بعضها البعض من أجل تأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى في القارة العجوز دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر.

وقال كلوب في تصريحات قبل بداية مباراة ليفربول وليدز يونايتد في بريميرليج: "لدي نفس الرأي حول دوري السوبر، الناس ليسوا سعداء وأنا ولاعبي فريقي لسنا معنين بالأمر، كان هدفي دائمًا أن أكون جزءًا من دوري الأبطال، أحب فكرة أن وست هام يمكنه التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأضاف: "اللاعبين لم يرتكبوا أي شيء خاطيء، باستثناء عدم الفوز في أرضية الملعب، وأريد أن يفهم الناس ذلك".

وتابع كلوب: "أهم جزء في النادي هم المشجعون والفريق، وعلينا أن نتأكد من أن لا شيء يعيق ذلك، أتفهم غضب الجماهير بسبب دوري السوبر".

واختتم مدرب ليفربول: "لا أعلم لماذا قام الـ12 نادياً بذلك، ودائما ما يكون السبب أن يكون هناك مباريات أكثر وأن تكون هناك أموال أكثر، هذا كل شيء ليس إلا".