صلاح خارج التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عدم الدفع بمحمد صلاح أساسيًا أمام ليدز يونايتد.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا، مساء اليوم الاثنين، على نظيره ليدز يونايتد، في إطار منافسات الجولة الـ32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلم "الخليج 365"، أن مدرب ليفربول فضل عدم البدء بصلاح أساسيًا أمام ليدز يونايتد.

واختار كلوب تشكيلًا مكون من:

"أليسون، أرنولد، فابينيو، كاباك، روبيرتسون، ميلنر، فينالدوم، تياجو، ماني، جوتا، فيرمينو".

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في سباق هدافي بريمير ليج برصيد 19 هدفًا خلف المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام برصيد 21 هدفًا.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز العاشر برصيد 45 نقطة.