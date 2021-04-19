فيديو | مشاهدة اهداف مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 19-4-2021، لحساب الجولة 32.

تقدم ليفربول فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 31، بواسطة السنغالي “ساديو ماني”، بصناعة نموذجية من الظهير الأيسر ألكسندر أرنولد.

يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ليدز يونايتد في ملعب “ايلاند رود”، وهو في حالة تخبط بعدما أعلنت الإدارة المشاركة في دوري السوبر الأوروبي بداية من الموسم المقبل وبالتالي غياب أهمية المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، سيستهدف يورجن كلوب الرافض لفكرة دوري السوبر الأوروبي، تحقيق الفوز الرابع على التوالي لفريق ليفربول الليلة، في الدوري الانجليزي سعيًا وراء تحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويتواجد اليوم النجم المصري “محمد صلاح” على دكة بدلاء ليفربول وحل محله البرتغالي “دييجوو جوتا”، وبدأت التشكيلة فى حراسة المرمي “أليسون بيكر”، وجاء رباعي خط الدفاع (اندي روبرتسون _ كاباك _ فابينيو _ ألكسندر أرنولد).

وفى خط الوسط لعب (ألكانتارا _ فينالدوم _ ميلنر)، وفى المقدمة الثلاثي (جوتا _ ماني _ فيرمينيو).

فى المقابل يلعب ليدز يونايتد بطريقة 4-1-4-1 والمكونة من (إيلان ميسيلر) فى حراسة المرمي، ويأتي أمامه الرباعي (إزغان أليوسكي _ باسكال ستروجيك _ دييغو يورينتي _لوك أيلينج)، وفى خط الوسط (كالفين فيليبس _ جاك هاريسون _ تايلر روبيرتس _ ستيوارت دالاس _ هيلدر كوستا)، وفى المقدمة (باتريك بامفورد).

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