شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً في قائمة المقاصة استعداداً لمباراة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد ومحمد دسوقي وفارس طارق وأحمد متعب وباولن فوافي ومفتاح طقطق وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وعماد فتحي وأحمد أمين "أوفا" ومحمد مخلوف وباسم مرسي وسعيد الونش وصلاح عاشور وأحمد عادل ميسي ومحمود الغزالي.

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.