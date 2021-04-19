بث مباشر .. فيديو : ليدز يونايتد وليفربول .. محمد صلاح على دكة البدلاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليفربول الإنجليزي يخوض مباراة هامة ومرتقبة أمام ليدز يونايتد اليوم الاثنين 19-4-2021 ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020 – 2021 على أرض ملعب ايلاند رود معقل فريق ليدز.



تنطلق المباراة بين الفريقن الإنجليزيين ليفربول وليدز عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والذي يقام على أرض ملعب ايلاند رود ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والذي يحاول من الريدز خلال المباريات المتبقية من عمر المسابقة الإنجليزية للدخول إلى المربع الذهبي.

تمتلك شبكة بين سبورتس القطرية البث الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء بين ليفربول وليدز على قناتين ، على أن يعلق على هذا اللقاء رؤوف خليف.

تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، كاباك، فابينيو، روبرتسون.

الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياجو.

الهجوم: مانى، جوتا، فيرمينو.

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بدأ ليفربول ضاغطا بقوة على فريق ليدز يونايتد خلال اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الأسبوع 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. وشهدت الدقيقة الثالثة من الشوط الأول فرصة حقيقية للفريق الضيف بعدما لعب تياجوا ألكانتارا كرة طولية في ظهر دفاعات فريق ليدز لينفرد فرمينو بمرمى الفريق المنافس ولكن يضع المهاجم البرازيلي الكرة خارج الملعب بدلا من اسكانها الشباك.

وعند الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول سدد النجم الإسباني تياجوا ألكانتارا كرة صاروخية من خارج منطقة جزاء ليدز يونايتد كادت أن تسكن الشباك ولكن الكرة في اللحظة الأخيرة ارتفعت قليلا عن قائم الفريق المنافس لتخرج بسلام على مرمى ليدز. وشهدت الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول فرصة ثالثة لفريق ليفربول أضاعها أيضا النجم البرازيلي فرمينو بعدما استلم الكرة العرضية القصيرة من فابينو داخل منطقة جزاء ليدز ولكن النجم البرازيلي استلم الكرة بشكل خاطئ مما جعل الكرة ترتفع عن قدمه الأيمن وتذهب إلى مدافع الفريق المنافس الذي أخرجها لركلة ركنية.