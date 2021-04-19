صلاح على الدكة.. مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الإنجليزي، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة أمام ليدز يونايتد، اليوم.



وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

أليسون، فابينيو، كاباك، روبرتسون، ارنولد، ميلنر، فينالدوم، الكانتارا، جوتا، فيرمينو، ماني.

صلاح يغيب عن التشكيل الأساسي

وشهد التشكيل الأساسي غياب الجناح الدولي المصري محمد صلاح، والذي تواجد على دكة البدلاء خلال مباراة اليوم.

موقف الفريقين اليوم

ويمتلك فريق ليفربول قبل هذه المباراة 52 نقطة جمعها من 31 مباراة يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث إنه في آخر 5 مباريات تعرض الريدز لهزيمتين، فيما حقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية.

ويسعى الريدز للعودة والدخول الى المربع الذهبي من جديد أو المركز الخامس حتى يستطيع المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي العام القادم، بعد أن فقد أي أمل في الاحتفاظ بلقبه هذا العام.

على الجانب الآخر، يملك فريق ليدز يونايتد 45 نقطة من 31 مباراة يحتل بهم المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث انه في آخر 5 مباريات نتائجه افضل نسبيا من ليفربول حيث تعرض لهزيمة واحدة وحقق تعادلا وحيدا وثلاث انتصارات متتالية.

السيتي في صدارة جدول ترتيب البريميرليج

ويتربع فريق مانشستر سيتي حاليًا على عرش صدارة جدول ترتيب البطولة الإنجليزية الكبيرة، وفي جعبته 74 نقطة حتى الآن، اي بفارق 22 نقطة عن ليفربول.

ويأمل صلاح في العودة من جديد للتربع على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما خطف منه مهاجم توتنهام هاري كين صدارة الهدافين، وفي جعبته 21 هدفًا، بفارق هدفين عن صلاح.