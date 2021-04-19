بعد ساعات من الإعلان عن دوري السوبر.. «يويفا» يكشف عن إصلاحات مهمة في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

أزاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الستار، اليوم الإثنين، عن إصلاحات دوري أبطال أوروبا التي تبدأ عام 2024، وذلك بعد ساعات من إعلان 12 نادياً الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتكوين دوري السوبر الأوروبي.

والأندية الـ12 هي: ريال مدريد (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا) وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وقال يويفا إن اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقت اليوم على الإصلاحات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2024، وتشمل هذه التغييرات الجديدة إقامة دوري أبطال أوروبا من 36 فريقًا ، بدلاً من الإجمالي الحالي البالغ 32 فريقًا يشاركون في دور واحد بدلا من ثماني مجموعات.

وبموجب الإصلاحات، ستكون هناك أماكن جديدة للأندية الكبرى التي لم تتمكن من التأهل، بمعنى أن الأندية التي تفشل في التأهل للبطولة ستشارك أيضا لكن بشروط، مع إقامة دوري واحد بمشاركة 36 فريقا.

وسيصل أفضل ثمانية أندية من الدوري الواحد إلى الأدوار الإقصائية، بينما ستكون الفرق الأخرى قادرة على التأهل من خلال جولة جديدة من التصفيات.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 10 مباريات ما يعني زيادة المباريات وبالتالي إيرادات الأندية المشاركة في البطولة المعدلة التي ستنطلق في 2024.

وتأتي تلك الإصلاحات بعد ساعات من الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي، والذي يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار دوري أبطال أوروبا.

وأصدرت الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي بياناً أعلنت فيه ”من الآن فصاعدًا ، تتطلع الأندية المؤسسة لدوري السوبر إلى إجراء مناقشات مع يويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) للعمل معًا في شراكة لتحقيق أفضل النتائج للدوري الجديد وكرة القدم ككل“.