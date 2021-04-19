مسئول بـ «يويفا» يتحدث عن إقصاء الريال والسيتي وتشيلسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث مسئول بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأزمة التي تشهدها القارة العجوز بسبب بطولة وليدة تحمل إسم "دوري السوبر الأوروبي".

وقال يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية في "يويفا"، إنه قد يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال مولر، في تصريحات لهيئة الإذاعة الدنماركية، إنه "يجب استبعاد هذه الأندية وأتوقع أن يحدث ذلك يوم الجمعة. وبعدها يجب أن نصل إلى قرار بشأن كيفية إنهاء هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا"، متابعا: "ستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة".

وكان 12 نادياً كبيراً في أوروبا قد أعلنوا، أمس الأحد، إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

والأندية الـ12 هي بالإضافة لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، كل من: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا) وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا).

من جانبه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية.

وهدد الاتحاد الأوروبي "يويفا" بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي، تصل إلى "منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".