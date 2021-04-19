أول تصريح من مصطفي محمد بعد إصابته بكورونا.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - شارك الدولي المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي والمعار من فريق الزمالك لنهاية الموسم المقبل، جماهيره بفيديو له خلال قيامه بأداء بعض التدريبات الفردية خلال فترة العزل الصحي التي يخضع لها نتيجة إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة فريقه الماضية بالدوري.

وعلق مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "أنا جاهز في كل الأوقات" في إشارة إلى رغبته في العودة سريعًا الى تشكيلة فريقه في الدوري التركي بعدما تسببت الإصابة بفيروس كورونا في غيابه عن مباريات جالاتا سراي الماضية، وقد نشر ذلك مصحوبًا بفيديو خلال تدربه وحيدًا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكان مصطفى محمد قد أثار لغطًا كبيرًا ، بعد أن أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعى، قبل أن يقوم بحذف الخبر سريعًا.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلاً: "إيجابي كورونا"، قبل أن يقوم بحذف التغريدة بعدها بأقل من خمس دقائق.

وأنضم مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية لفريق جالاتا سراى قادما من فريق الزمالك، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل 6 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 5 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.