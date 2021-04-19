«الهدفين بتوعك كان ممكن تنقذهم».. تفاصيل اشتباك شيكابالا وجنش بسبب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - خسر فريق الكرة بنادي الزمالك، أمام نظيره الأهلى بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز؛ والمؤجل من الجولة الرابعة، وسجل محمود عبد الرازق «شيكابالا» هدف الزمالك، بينما سجل محمد شريف هدفي الفريق الأحمر.

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن نشوب أزمة بين ثنائي الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع الألعاب وقائد الفريق، ومحمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى داخل غرفة خلع ملابس الفريق بعد الانتهاء من مواجهة الغريم التقليدي الأهلي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 33 لكنه يبقى في صدارة ترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 ويملك مباراة أقل.

لاعبو الفريق ينهون أزمة شيكابالا وجنش

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لموقع "الوطن سبورت"، على أن شيكابالا قام بتعنيف محمود جنش بصوت عالٍ أمام الجميع وحمَّله المسؤولية قائلا له «الهدفين بتوعك كان ممكن تنقذهم» وهو الأمر الذي أغضب جنش، وانتهى الموقف بعد تدخل أكثر من لاعب.

الزمالك يخوض تدريباته عصر اليوم استعدادًا للإنتاج الحربي

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق تدريبه في الرابعة عصر اليوم الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الإنتاج الحربي المقبل.

ورفض كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب الانتهاء من لقاء الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.