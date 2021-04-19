تصنيف كرة المضرب: التونسية جابر تقفز إلى المركز 25

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باريس: ارتقت التونسية أنس جابر مركزين واصبحت في المركز 25 ضمن تصنيف لاعبات كرة المضرب الصادر الاثنين، بعد حلولها وصيفة في دورة تشارلستون الأميركية الأحد.

وحرمت الأسترالية أسترا شارما، المصنفة 165 عالمياً، التونسية جابر من إحراز لقبها الأوّل في مسيرتها الإحترافية، بفوزها عليها 2 6 و7 5 و6 1.

وكانت جابر (26 عاماً) تخوض النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية بعدما فشلت في المحاولة الأولى في نهائي دورة موسكو عام 2018 عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.

كتبت بعد النهائي "شكرا لكم جميعا على دعمكم. لم يكن مقدّرا اليوم. سأواصل العمل بجهد لتحقيق أهدافي".

وتلقت التونسية هزيمتها الثامنة هذا العام في مقابل 18 فوزاً، وهو ثاني أعلى رصيد انتصارات في 2021 بعد الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

وحافظت الأسترالية آشلي بارتي على صدارتها المريحة للتصنيف، مبتعدة بفارق 1300 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا، وذلك قبل انطلاق دورتي شتوتغارت (500) واسطنبول (250) الاثنين.

ولدى الرجال، صعد الروسي أندري روبليف، وصيف دورة مونتي كارلو للماسترز، إلى المركز السابع على حساب السويسري المخضرم روجيه فيدرر الغائب عن الملاعب منذ مشاركته في الدوحة.

وعزّز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزه الخامس بعد تتويجه اللافت في مونتي كارلو.

واحتفظ الروسي دانييل مدفيديف بالمركز الثاني، وراء الصربي نوفاك ديوكوفيتش، برغم انسحابه من مونتي كارلو لاصابته بكورونا.

تصنيف العشرة الاوائل:

1 الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11873 نقطة

2 الروسي دانييل مدفيديف 9850

3 الاسباني رافايل نادال 9490

4 النمسوي دومينيك تيم 8615

5 اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7860

6 الالماني الكسندر زفيريف 6125

7 الروسي أندري روبليف 5955

8 السويسري روجيه فيدرر 5875

9 الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3720

10 الايطالي ماتيو بيريتيني 3453

تصنيف العشر الأوليات:

1 الاسترالية آشلي بارتي 9285 نقطة

2 اليابانية ناومي أوساكا 7985

3 الرومانية سيمونا هاليب 6965

4 الأميركية صوفيا كينن 5915

5 الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5750

6 الكندية بيانكا أندرييسكو 5265

7 البيلاروس آرينا سابالينكا 5085

8 الأميركية سيرينا وليامس 4850

9 التشيكية كارولينا بليشكوفا 4660