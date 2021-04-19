شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: مباراتنا مع المقاولون العرب بـ 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، إن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، والمقرر لها الخميس المقبل، فى غاية الأهمية لمواصلة الفريق صحوته بالدوري المصري وتجنب الهزيمة للمباراة السادسة على التوالي.

وأضاف عبد الواحد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المباراة بـ6 نقاط، نظرا للوضعية الصعبة التى يعيشها الفريقان هذا الموسم بالدوري، وبقائهما فى مراكز متأخرة لا تعبر عن مستواهما وتاريخهما والمواهب التي يملكها كل منهما.

وأشار المدرب العام لدجلة إلى أن فريقه منتشى بتحقيق نتائج إيجابية الفترة الأخيرة، أخرها التأهل لربع نهائي كأس مصر على حساب فريق عريق بحجم الاتحاد السكندري، وهو توقيت مثالي لاستغلال هذه الانتفاضة أمام المقاولون العرب والاستمرار في تحسين نتائج دجلة بجدول الترتيب.

ويستعد دجلة لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري وهي المباراة التي يستهدف فيها الفريق الدجلاوي للاستمرار فى صحوته ببطولتي الدوري والكأس وتجنب الهزيمة للمباراة الخامسة على التوالي.

ورفض الجهاز الفني للفريق الدجلاوي خوض أي وديات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في كاس مصر أمس، تجنبا للإرهاق الذي قد يتعرض له اللاعبين خاصة أن الفترة الزمنية التي تسبق مواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل سيستغلها الجهاز في تأهيل اللاعبين نفسيا وفنيا وبدنيا لاستغلال صحوة التأهل لربع نهائي كاس مصر.

وتأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.