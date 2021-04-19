شكرا لقرائتكم خبر عن مفأجاة.. صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ناديا الزمالك وبيراميدز فى مفاوضات خلال الأيام الماضية للتجهيز لإبرام صفقة تبادلية فى الميركاتو الصيفي المقبل بين الناديين بعد إبداء كل نادٍ رغبة فى تدعيم صفوفه ببعض العناصر المميزة لدى النادى الآخر.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن الصفقة التبادلية المنتظرة مع نادى بيراميدز تقضى بانتقال لاعبين من القلعة البيضاء لبيراميدز نظير انتقال لاعبين من الأخير لصفوف البيت الأبيض.

وشدد المصدر على أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الزمالك وبيراميدز للاتفاق على الأسماء المنتظر دخولها فى الصفقة بناءً على رغبة واحتياجات كل نادٍ.

فى سياق آخر، رشح بعض وكلاء اللاعبين على مسئولى نادى الزمالك فى الساعات الماضية التعاقد مع الثنائي كريم العراقي لاعب المصري وكريم فؤاد لاعب النجوم المعار لصفوف إنبي لتدعيم الجبهين اليمنى واليسرى بالدفاع الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن كارتيرون رفض حسم مصير صفقات العراقي وفؤاد، مؤكدا أن المدرب الفرنسي لم يبد اهتماما كبيرا للتعاقد مع لاعبين فى طرفى الملعب، سواء الأيسر أو الأيمن لقناعته بوجود عناصر كافية فى هذه المراكز.

وأضاف المصدر، أن كارتيرون يضع مركز المهاجم الصريح فى مقدمة أولويات صفقات الزمالك المطلوبة في الصيف المقبل، خاصة بعد رحيل مصطفي محمد لصفوف جالاتا سراي التركي، ورغم التعاقد مع ثنائي جديد في الهجوم الأبيض خلال يناير الماضي، لكن المدرب الفرنسي يستهدف ضم مهاجم مميز وهداف في الميركاتو المقبل.