شكرا لقرائتكم خبر عن مفأجاة.. صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل ناديا الزمالك وبيراميدز فى مفاوضات خلال الأيام الماضية للتجهيز لإبرام صفقة تبادلية فى الميركاتو الصيفي المقبل بين الناديين بعد إبداء كل نادٍ رغبة فى تدعيم صفوفه ببعض العناصر المميزة لدى النادى الآخر.
وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن الصفقة التبادلية المنتظرة مع نادى بيراميدز تقضى بانتقال لاعبين من القلعة البيضاء لبيراميدز نظير انتقال لاعبين من الأخير لصفوف البيت الأبيض.
وشدد المصدر على أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الزمالك وبيراميدز للاتفاق على الأسماء المنتظر دخولها فى الصفقة بناءً على رغبة واحتياجات كل نادٍ.
وأضاف المصدر، أن كارتيرون يضع مركز المهاجم الصريح فى مقدمة أولويات صفقات الزمالك المطلوبة في الصيف المقبل، خاصة بعد رحيل مصطفي محمد لصفوف جالاتا سراي التركي، ورغم التعاقد مع ثنائي جديد في الهجوم الأبيض خلال يناير الماضي، لكن المدرب الفرنسي يستهدف ضم مهاجم مميز وهداف في الميركاتو المقبل.