شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إنشاء لجنة فض المنازعات في الهيكلة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، إنشاء لجنة فض المنازعات بالجبلاية، ضمن الهيكلة الجديدة التى يجري حاليا إعدادها، بعد قرار اللجنة الحالية بحل جميع لجان الجبلاية وإعادة تشكيلها.

ووضعت اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بند تشكيل لجنة فض المنازعات في اللائحة الجديدة التي اعتمدها الفيفا.

وقرر أعضاء اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة أن يكون تشكيل اللجنة من 6 ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية ورئيس من الهيئة القضائية، ويكون دورها الفصل في النزاعات بين اللاعبين والأندية المصرية، بينما يلجأ اللاعبون والمدربون الأجانب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتهدف لجنة فض المنازعات إلى نظر الشكاوى والقضايا المتداولة بين اللاعبين والأندية، كنوع من تقليل فرص اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت شكاوى عديدة من لاعبين وأندية مصرية إلى الفيفا، وهو ما جعل الاتحاد الدولى يطلب تفعيل هذه اللجنة من اتحاد الكرة أكثر من مرة، قبل أن تقرر اللجنة الخماسية السابقة وضع بند فى اللائحة لتشكيل هذه اللجنة من 13 عضوا ويترأسها أحد رجالات القضاء.