شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام ليدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول التشكيل الأساسى لمواجهة ليدز يونايتد فى اللقاء الذي سيجمعهما التاسعة مساء اليوم الإثنين 19-4-2021 فى الجولة 32 بالدورى الإنجليزى .

ويغيب محمد صلاح عن تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد ويجلس على دكة البدلاء ويلعب بدلاً منه البرتغالي جوتا .

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، كاباك، فابينيو، روبرتسون.

الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياجو.

الهجوم: مانى، جوتا، فيرمينو.