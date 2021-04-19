شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أليجري.. 5 مدربين ينتظرون خلافة مورينيو في توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر توتنهام الإنجليزي رسميًا الإثنين، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق، بعد ما يقرب من موسم ونصف من القيادة.

وتولى مورينيو قيادة السبيرز في نوفمبر2019، خلفاً للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ويرتبط البرتغالي بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2023.

جاء توقيت إقالته المدرب المُلقب بـ "سبيشل وان" مفاجئ للغاية، حيث يستعد توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، فقد تم إعفاء الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات من مهامه، حيث من المقرر أن يتولى لاعب الوسط السابق ريان ماسون المسؤولية في الوقت الحالي.



دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 مدربين مُرشحين لقيادة توتنهام..



5- ماسيميليانو أليجري:

المدرب البطل الذي فاز بالكثير من الألقاب، قد يظهر ماكس أليجري كخيار لتوتنهام هوتسبر في نهاية الموسم. لم يتولى المدرب الإيطالي قيادة أي فريق منذ مغادرته يوفنتوس وقد يميل إلى القيام بذلك إذا قدم عرضًا لائقًا.

ومع ذلك، يمكن أن تكون فلسفة أليجري حجر عثرة أمام إدارة توتنهام. لا تشتهر فرقه بعلامتها التجارية اللافتة للنظر في كرة القدم، لذلك قد يكون دانيال ليوي حذرًا من تعيين مدرب قريب من فلسفة مورينيو.

يستعد بايرن ميونيخ للتخلي عن هانسي فليك في نهاية الموسم ويمكن أن ينتقل إلى أليجري، لذلك لا يملك توتنهام هوتسبير الكثير من الوقت ليضيعه إذا كان حريصًا على الإيطالي.



4- رافاييل بينيتيز:

بعد مغادرة داليان بروفيشنال في الدوري الصيني الممتا، قد يميل رافاييل بينيتيز إلى العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. استمتع الفائز بدوري أبطال أوروبا بأفضل فترة قضاها في إنجلترا مع ليفربول، بينما كان يدير أيضًا تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في السنوات التي تلت ذلك.

يجلب بينيتيز معه الكثير من الخبرة، لذلك قد يكون المدرب الأنسب في التوقيت الحالي لقيادة الفريق اللندني وتحقيق أهداف الإدارة وكذلك الجماهير خلال المرحلة القادمة.



3- ماوريسيو ساري:

مدرب آخر سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز على القائمة، يمكن القول إن ماوريسيو ساري عومل بشكل غير جيد في تشيلسي ويوفنتوس. أثناء إقالته من قبل البلوز بعد موسم أول مثير للإعجاب في ستامفورد بريدج، عانى من مصير مماثل في السيدة العجوز.

ومع ذلك، فقد أظهر الإيطالي أنه عبقري تكتيكي على مر السنين ويمكن أن يكون خيارًا رائعًا بالنسبة لتوتنهام هوتسبير. اشتهر ساري بتفضيله الاستحواذ على الكرة أمام المُنافسين، وقد تمت مقارنة فلسفة ساري بفلسفة بيب جوارديولا.

قد يخسر توتنهام هوتسبير مجموعة من اللاعبين الأساسيين هذا الصيف، لذلك من المهم أن يعينوا المدرب المناسب لقيادة السفينة. ساري حاليا بلا وظيفة، مما يجعله مرشحًا واقعيًا لتولي زمام الأمور بعد مورينيو.



2- سكوت باركر:

يحظى سكوت باركر بتقدير كبير من قبل مشجعي توتنهام هوتسبر بسبب ما قدمه كلاعب. كان الإنجليزي مؤديًا ثابتًا لفريق السبيرز في الماضي ويمكنه العودة إلى شمال لندن، هذه المرة كمدرب.

تولى باركر زمام الأمور في فولهام بعد إقالة كلاوديو رانييري في عام 2019. عانى الكوتجرز في النهاية من الهبوط، لكن باركر شكّل فريقًا ضمّن على الفور الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-21.

في حين أنه من الممكن أن يهبطوا مرة أخرى، فإن اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا قد أعجب بنضجه ووعيه التكتيكي. لقد كان أداء فولهام جيدًا منذ مطلع العام، ويعود الكثير من ذلك إلى باركر الذي فعل الكثير بالإضافة إلى إيمانه باللاعبين.

إذا كان توتنهام هوتسبر يتطلع إلى تعيين مدرب على المدى الطويل، فقد يكون باركر هو المرشح المثالي لهذه الوظيفة.



1- جوليان ناجيلسمان:

يعتبر جوليان ناجيلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني واحدًا من أكثر المدربين رواجًا في كرة القدم العالمية، حيث من المتوقع أن يحل التكتيكي الألماني محل هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ في نهاية الموسم. ومع ذلك، فقد تم ربطه أيضًا بالانتقال إلى توتنهام هوتسبر، حيث ذكرت صحيفة التلجراف في وقت سابق من هذا العام أنه يُرحب العمل في إنجلترا.

يعد مدرب هوفنهايم السابق بالفعل أحد أفضل المدربين في العالم وهو يبلغ من العمر 33 عامًا وهو مستعد تمامًا للاستمتاع بمستقبل رائع في عالم الساحرة المستديرة. وغني عن القول إن توتنهام هوتسبير سيحب تعيينه، لكن على ليليوايتس تجنب اهتمام بايرن ميونيخ من أجل القيام بذلك.